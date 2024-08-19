Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Tüzük Kurultayı Çalıştayı'nda önemli bir adım attı. Bu çalıştayda elde edilen sonuçlar, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak ve Ankara'da sürecek olan Tüzük Kurultayı'na rapor olarak sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte dikkat çeken bir konuşma yaptı. Geçmişte CHP'nin 100'üncü yıl kutlamasında dile getirdiği “Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir” ifadesini hatırlatan İmamoğlu, bu düşüncenin hala geçerli olduğunu vurguladı.

"Değişim başka şekilde olmaz"

İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz” diyerek değişimin kaçınılmaz olduğunu belirtti. İmamoğlu, mevcut krizin ve seçim sonuçlarının ardından farklı düşünme ve yeni yöntemler geliştirme çağrısında bulundu. Bu noktada, partideki eski yöntemlerden vazgeçilmesi gerektiğini ve bu çabanın karşılık bulduğunu ifade etti.

İmamoğlu, CHP'nin daha kapsayıcı, katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yaşanan sıkıntıların ve haksızlıkların sorumluluğunun sadece hükümette olmadığını, muhalefetin de etkinliği konusunda sorumluluk taşıdığını vurguladı.

İmamoğlu, Tüzük Kurultayı'nın bir başlangıç adımı olduğunu, ancak bu süreçte çeyrek yüzyılın değişim hikâyesini kısa süre içinde beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etti. Güçlü adımların, gelecekte daha iyi çözümlerin temelini atabileceğine dikkat çekti.