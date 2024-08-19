Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Tugay Üncü (28) isimli genç hayatını kaybetti. İş yerinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Üncü'ye, M.D.N. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, aynı istikamete seyreden F.A. idaresindeki taksinin altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üncü’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tugay Üncü kurtarılamadı. Üncü'nün, bir dönercide çalıştığı öğrenildi.

Araç sürücüleri karakolda

Kazanın ardından, iki aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze Aydın'a gönderildi

Tugay Üncü’nün cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Genç adamın cenazesinin Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.