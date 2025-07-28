İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını iptal etti. Karara gerekçe olarak, üniversiteye kayıt ve mezuniyet koşullarında eksiklik gösterildi.



Yüksek Lisans Mezuniyeti Geçersiz Sayıldı

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını geçersiz ilan etti. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına kayıt sırasında gerekli lisans mezuniyet şartının sağlanmadığı ve öğrencilik statüsüne girişte eksiklik tespit edildiği belirtildi.

Üniversite Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda İmamoğlu’nun lisans diplomasını da “yokluk ve açık hata” gerekçesiyle iptal etmişti.

Tez Ulusal Merkez'den Kaldırılacak

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'da yaptığı toplantı sonrası İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesine, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden de güncellenmesine karar verdi.

Ayrıca, İmamoğlu'nun yüksek lisans tezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Ulusal Tez Merkezi'nden de kaldırılacak.

Arka Plan: Lisans Diploması da Geri Alınmıştı

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta aldığı kararla Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını da iptal etmişti. Üniversitenin veri tabanındaki diploma kaydı 6 Mayıs'ta silinmişti.

İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açılmıştı. İddianamede, zincirleme şekilde 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşmanın 11 Eylül 2025 tarihinde yapılması bekleniyor.