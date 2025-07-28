Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde “Tercih Günleri” programını düzenleyecek. Etkinlik, saat 09.00 ile 16.00 arasında Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Tüm akademik birimler tanıtılacak

İki gün sürecek programda, aday öğrenciler ve aileleri, Ege Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans düzeyindeki tüm akademik programlarını tanıma fırsatı bulacak. Tanıtım stantlarında görev alacak akademisyenler, üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yanı sıra araştırma, kültür-sanat, spor, sağlık, ulaşım, yurt ve beslenme imkânları hakkında da kapsamlı bilgilendirme yapacak.

Öğrencilere ve ailelere doğrudan bilgi verilecek

Tercih günleri kapsamında adayların tercih sürecinde doğru yönlendirilebilmeleri için birebir danışmanlık hizmeti sunulacak. Öğrenciler, akademisyenlerden bölümlerin içerikleri, kariyer olanakları ve eğitim süreçleriyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ailelerin de sürece aktif olarak dahil olabileceği etkinlikte, merak edilen tüm sorular uzmanlar tarafından yanıtlanacak.

Prof. Dr. Budak’tan davet: “Ege’yi yerinde tanıyın”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin Türkiye’nin tam akreditasyon almış, öğrenci odaklılıkta ödüllü ve spor dostu üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı. Budak, “Tercih yapacak gençlerimizi üniversitemizi yerinde tanımaya, bilim ve teknoloji odaklı ekosistemimizi görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.