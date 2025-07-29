Fenerbahçe, Armand Lauriente için Sassuolo ile anlaşıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek adına Armand Lauriente transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertli kulübün Sassuolo’ya yaptığı 15 milyon euroya varan teklifin ardından müzakereler olumlu ilerliyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

4 yıllık sözleşme önerildi

Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente’ye 4 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe, futbolcunun kararını bekliyor. Fransız basınına göre, taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Lauriente’nin Fenerbahçe'nin bu yazki en dikkat çeken hamlelerinden biri olacağı ifade ediliyor.

Sassuolo’dan dikkat çeken hamle: Fadera transferi

Fenerbahçe cephesinde gelişmeler bu yönde ilerlerken, Sassuolo da kadrosuna genç bir sol kanat oyuncusu ekledi. İtalyan temsilcisi, 23 yaşındaki Alieu Fadera’yı kiralık olarak transfer etti. Bu transfer, Lauriente’nin takımdan ayrılacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

Listede başka yıldızlar da vFenerbahçe’nin yalnızca Armand Lauriente ile değil, Milan Skriniar ve Marco Asensio gibi yıldız isimlerle de ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda kadro yapılanmasına hız vermiş durumda.

Lauriente, Sassuolo’da dikkat çekti

2022 yılında Lorient’ten Sassuolo’ya transfer olan Armand Lauriente, Serie A’da gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Hızı, çalım yeteneği ve hücumdaki etkinliğiyle tanınan 25 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe’ye transferi halinde Süper Lig’e önemli bir güç katması bekleniyor.

Transferde son söz ise futbolcunun olacak. Armand Lauriente’nin kararını kısa süre içinde açıklaması ve sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.