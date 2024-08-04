Dünyada El Clasico olarak bilinen Real Madrid –Barcelona derbilerinde heyecan bu kez hazırlık maçında yaşandı. Barcelona, sezonun ilk maçında Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki İspanyol takımı Real Madrid ile Barcelona, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı. Müsabakaya 12. dakikada olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verildi. Karşılaşma, verilen 1.5 saatlik aranın ardından tekrar başladı. Katalan ekibi, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pau Victor, 54. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi. Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

Editör: Mutlu Yılmaz