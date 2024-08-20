Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün çatısı altında gerçekleştirilen Şiş Örücülüğü ve Tığ Örgü Şapka Kursu, kursiyerlerin yoğun çabasıyla tamamlandı. Dönem boyunca üretilen çanta, şapka ve diğer tığ ve şiş örgüsü ürünler, Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen sergi ile halka sunuldu.

Yeni dönem kursları Eylülde başlıyor

2023-2024 döneminde 14 branşta açılan Hobi ve Meslek Edindirme Kursları, 780 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Eylül ayında başlayacak yeni dönem kayıtlarıyla, kurslara katılmak isteyenler Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nden detaylı bilgi alabilir.

Kadınlara güçlü bir gelecek

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için meslek edindirme ve hobi kurslarına olan ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Yıldız, "Yaz dönemi kurslarımız sona erdi. Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlediğimiz kurslar, kadınlarımızın ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerle taçlandı. Bu başarıda emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenimizi tebrik ediyorum," dedi.