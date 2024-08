Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki 8 kamu okulunun fiziki eksikliklerini gidererek, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilere sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, okulların boya, badana, bakım ve tamirat işlerini ders zili çalmadan önce tamamlamayı planlıyor.

"Her şey çocuklarımız için"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu çalışmalarla ilgili olarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için" dedi. Başkan Günay, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki kamuya ait okulların fiziki yapılarındaki eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Eğitim için sağlıklı ortamlar

Bu çalışmalar sayesinde, Güzelbahçe’deki okulların yeni eğitim-öğretim sezonuna eksiksiz ve yenilenmiş olarak hazır hale geleceğini belirten Günay, öğrencilerin ve velilerin güvenle kullanabileceği okulların önemine dikkat çekti.