İzmir'in Torbalı ilçesinde, Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu madde ticareti operasyonunda önemli bir başarıya imza atıldı. Operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde dün, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 430 gram metamfetamin ve 2 gram kubar esrarın yanı sıra 11 uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltında

Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretine yönelik faaliyetlerini engellemek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.