Elazığ-Harput arasında ulaşımı hızlandıracak 13,6 kilometrelik Elazığ-Harput İl Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşüren yol, yılda 65 milyon TL tasarruf ve 315 ton karbon salınımı azaltımıyla çevre dostu bir çözüm sunuyor.

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına dikkat çekerek, "Bu yol, Elazığ’ın turizm ve lojistik potansiyelini artıracak" dedi.

Daha kısa, daha güvenli bir güzergâh

Toplam 13,6 kilometre uzunluğundaki 4 şeritli yol, eski güzergâhtan 2 kilometre daha kısa mesafede hizmet veriyor. Yolun içinde 204 metre uzunluğunda üç köprülü kavşak bulunuyor ve şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Depreme dayanıklı altyapı

2020 Elazığ Depremi’ni anarak konuşmasına başlayan Bakan Uraloğlu, afetlere hazırlıklı bir altyapının önemine değindi. "Elazığ’ın ulaşım altyapısını güçlendirdik ve afetlere karşı dayanıklı projeler ürettik" dedi.

Elazığ’a 52,8 milyar TL yatırım

Elazığ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplamda 52,8 milyar TL yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 33 kilometreden 365 kilometreye çıkarıldığını vurguladı. Ayrıca Fırat Nehri üzerindeki uluslararası ödüllü Kömürhan Köprüsü’nü de hatırlattı.