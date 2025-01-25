Son dakika haberine göre, İzmir Mürselpaşa Bulvarı üzerinde, Karabağlar istikametine doğru Hilal Köprü üzerinde bir araç arıza yaptı. Olay yerine intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracı yol dışına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğu artıyor

Arızalı araç nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, Ankara Caddesi Ege Üniversitesi viyadük mevkisine kadar uzanmış durumda. Bu güzergahı kullanacak sürücülere trafik sıkışıklığını dikkate alarak alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

Alternatif güzergahlar düşünülmeli

Bölgeye gitmek isteyen yol kullanıcılarının, yoğunluğa çözüm amacıyla çevre yollarını tercih etmeleri ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri hatırlatıldı.