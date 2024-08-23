Yıldız Bağları Mahallesi'nde öldürüldü

2014 yılında yaşanan bir cinayetin sorumlusu olarak gördüğü M.Ö.'yü, Yıldız Bağları Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde silahla vurarak öldüren İ.G., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edildi. Olay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle yürütülen kapsamlı bir operasyonla açığa çıkarıldı.

Şüpheli Artvin Hopa'da yakalandı

Cinayeti işledikten sonra izini kaybettirmeye çalışan İ.G., Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Kaçışına ve saklanmasına yardım eden diğer şüpheliler ise Elazığ ve farklı illerde gözaltına alındı.

14 Kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.