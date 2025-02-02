Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde görülen şap hastalığı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Valilik, hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulamasının devam ettiğini duyurdu.

"Şap hastalığı nedeniyle yavru kayıpları yaşandı"

Valilikten yapılan açıklamada, hastalığın hayvanların doğum dönemine denk gelmesi nedeniyle bazı işletmelerde yavru ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerekli inceleme ve eğitim çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Aşılama ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada üreticilere de çağrıda bulunularak, "Şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır" denildi.

Hayvansal ürünlerin tüketiminde risk yok

Halkı bilgilendiren Valilik, şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmadığını da ifade etti.