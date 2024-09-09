Elazığ'ın Şahinkaya Mahallesi'nde, bir evde ortaya çıkan yılan kısa süreli panik yarattı. Ev sakinlerinin itfaiyeyi aramasıyla hızla adrese sevk edilen ekipler, titiz bir çalışma sonucunda yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. Olay, bölge halkı tarafından rahat bir nefesle karşılandı.
İtfaiyenin hızlı müdahalesi tehlikeyi önledi
Şahinkaya Mahallesi'nde yaşanan olayda, ev sahipleri sabah saatlerinde evde yılan gördüklerinde hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, gerekli ekipmanlarla yılanı yakalayarak zarar vermeden doğaya saldı.
Evin etrafında gerekli önlemleri alarak çalışan itfaiye ekipleri, yılanın yakalanma sürecinde soğukkanlılıklarını koruyarak profesyonel bir müdahale gerçekleştirdi. Yılanın doğaya salınmasıyla ev sakinleri rahatladı.