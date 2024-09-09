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Evin etrafında gerekli önlemleri alarak çalışan itfaiye ekipleri, yılanın yakalanma sürecinde soğukkanlılıklarını koruyarak profesyonel bir müdahale gerçekleştirdi. Yılanın doğaya salınmasıyla ev sakinleri rahatladı.

Elazığ 'ın Şahinkaya Mahallesi'nde, bir evde ortaya çıkan yılan kısa süreli panik yarattı. Ev sakinlerinin itfaiye yi aramasıyla hızla adrese sevk edilen ekipler, titiz bir çalışma sonucunda yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. Olay, bölge halkı tarafından rahat bir nefesle karşılandı.

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