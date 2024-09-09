Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Köyü'nde kuran kursuna gitmek için evinden çıkan sekiz yaşındaki Narin Güran'dan 19 gündür haber alınamadı. Narin'in cesedi 19'uncu günün sonunda evinin 3 kilometre mesafedeki bir dere kenarında torbanın içinde bulundu. Bunun üzerine ülkenin dört bir yanından kadınlar ve erkekler, bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Baro'dan dava desteği

İzmir Kadın Platformu üyeleri ve onlara katılan erkekler, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek 'Failleri korumayın, aklamayın' pankartıyla yürüyüşe geçti. Kadınların yürüyüşüne Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da eşlik ederek, Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki ÖSYM'nin önüne sloganlar eşliğinde vardılar. İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Zehra Dalkıran, sürecin takipçisi olacağının altını çizerek "Bugün izmir barosu olarak acılıyız, öfekliyiz ama susmyacağız. Buradaki dövizlerde de yazılanlar gerçekten de katillerin aklanmadığı, korunmadığı bir yargı sistemini inşa edene kadar, çocuk dostu kentler, okullar yaratana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hem Narin'in hem başkaca yaşam hakkı elinden alınan, sömürülen ve istismar edilen tüm çocukların davalarını, soruşturmalarını İzmir Barosu olarak yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ve tüm sorumlular ise açığa çıkıp yargılanıncaya kadar da Diyarbakır Barosu ile dayanışma içerisinde olup davayı takip edeceğiz" dedi.