İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol yorumcusu ve eski futbolcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin en kısa sürede adalete teslim edileceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."