Elazığ’da Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu!

Elazığ'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde sele neden oldu. Yağışın şiddetli olmasıyla birlikte yollar sel suları altında kalarak tahrip oldu ve köyde ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Köylüler, sele tanıklık ettikleri anları cep telefonlarıyla kaydederek, yaşanan doğa olayını belgelemiş oldu.

Sel felaketi yolları tahrip etti

Aşırı yağış sonrası taşan sel suları, köy yollarında büyük tahribat yarattı. Yağışın etkisiyle selin köydeki bazı yolları kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Selin oluşturduğu zarar, köylüler ve yerel yönetim ekipleri tarafından yerinde incelenirken, yetkililer bölgedeki hasarın giderilmesi için hızlı bir çalışma başlattı.

Vatandaşlar tedirgin

Köylüler, yaşanan sel nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirerek, bu tür felaketlere karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti. Bölgedeki altyapının güçlendirilmesi ve sel baskınlarına karşı koruyucu önlemler alınması, vatandaşların en büyük talepleri arasında yer alıyor.