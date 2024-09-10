lazığspor, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala orta sahasını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da forma giyen ön libero Maksut Taşkıran’ı kadrosuna katan Elazığ temsilcisi, bu transferle sahada savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

Maksut Taşkıran kimdir?

Maksut Taşkıran, 1995 doğumlu ve Vanlı bir futbolcu. Kariyerine Van Tuşba Belediyespor’da başladı ve bugüne kadar birçok farklı takımda forma giydi. Esenler Erokspor’da şampiyonluk yaşayan Taşkıran, bu sezon da 3 maçta görev aldı. Bu performansıyla dikkat çeken oyuncu, defansif orta saha pozisyonunda sergilediği başarılı oyunuyla Elazığspor’un ilgisini çekti.

Elazığspor’un orta sahasına güç

Elazığspor’un bu transferi, özellikle savunma anlamında yaşadığı sorunları çözme adına kritik bir adım olarak görülüyor. Maksut Taşkıran, tecrübesi ve pozisyon bilgisiyle takımın oyununa önemli bir katkı sağlayacak. 29 yaşındaki futbolcunun Elazığ’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.