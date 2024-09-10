Kandıra'nın Erikli Mahallesi’nde, 6 Eylül'de meydana gelen fındık hırsızlığı olayında, jandarma ekiplerinin hızlı ve başarılı operasyonuyla çalınan fındıklar sahibine teslim edildi.

Jandarma anında harekete geçti

Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi’nde bir vatandaşın 25 çuval fındığının çalınması üzerine jandarma ekiplerine ihbar geldi. Olayı öğrenen Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak geniş çaplı bir istihbarat çalışması başlattı.

Hırsızlar kısa sürede yakalandı

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi. Şahıslar, jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan fındıklar ise mağdur vatandaşa geri teslim edildi.

Güvenlik önlemleri artıyor

Jandarma ekipleri, bölgede yaşanan bu tür hırsızlık olaylarının önüne geçmek adına denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşların da güvenlik tedbirlerini artırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle tarım ürünlerinin hırsızlığa karşı korunması için güvenlik kameraları ve kilit sistemlerinin önemi bir kez daha vurgulandı.