Elazığspor Mersin İY maçı 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma HT Spor ve HT Spor YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Elazığspor Mersin İY maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig'de 3 Mayıs Cumartesi günü Elazığspor ile Mersin İdman Yurdu karşı karşıya geliyor. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.

Elazığspor Mersin İY maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Elazığspor Mersin İY maçı, hem HT Spor televizyon kanalından hem de HT Spor YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Yayın bilgileri aşağıda yer alıyor.

HT Spor Yayın Bilgileri:

Digiturk: 75. kanal

D-Smart: 79. kanal

Tivibu: 87. kanal

Kablo TV: 227. kanal

Turkcell TV+: 73. kanal

Uydu/İnternet: Şifresiz Paris FC - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

HT Spor YouTube Yayın Bilgileri:

Platform: YouTube

Yayın Türü: Şifresiz ve canlı

Elazığspor Mersin İY maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Elazığ'daki Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. TFF 2. Lig kapsamında önemli mücadeleye sahne olacak bu karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

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