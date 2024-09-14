Elazığspor, Nazillispor’u 3 1 Mağlup Etti

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Elazığspor, güçlü bir performans sergileyerek Nazillispor’u 3-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçen maçta ikinci yarıda tempo arttı ve Elazığspor galibiyete uzandı. Maç boyunca her iki takım da net fırsatlar yakalasa da, Elazığspor’un ikinci yarıdaki etkin oyunu belirleyici oldu.

Dengeli başlayan maç, gol getirmedi

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Elazığspor, özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla Nazillispor savunmasını zorladı, ancak ilk yarı boyunca gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Elazığspor, aradığı golü 52. dakikada buldu. Yağızcan Erdem’in güzel golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, maçın temposunu artırdı. 76. dakikada Nazillispor, Oğuzcan'ın attığı golle skoru eşitledi ve umutlandı. Ancak bu sevinç kısa sürdü; 78. dakikada Beykan Şimşek, Elazığspor’u yeniden öne geçirdi.

Maçın son dakikalarında Burhan’ın golüyle farkı 3-1’e taşıyan Elazığspor, sahadan 3 puanla ayrılarak moral kazandı. Nazillispor ise bu mağlubiyetle deplasmandan eli boş döndü.

Maçın kilit oyuncuları

Yağızcan Erdem: 52. dakikada açılış golünü atarak takımını öne geçirdi ve maçın temposunu belirledi.

Beykan Şimşek: 78. dakikada kritik bir golle Elazığspor’un yeniden üstünlük sağlamasında önemli rol oynadı.

Burhan: Maçın son dakikasında attığı golle galibiyeti perçinledi.

Nazillispor direndi, ancak yetmedi

Nazillispor, özellikle ikinci yarıda oyun temposunu artırarak beraberliği yakalasa da, Elazığspor’un hızlı cevapları karşısında direnemedi. Oğuzcan’ın attığı gol Nazillispor’a umut verse de, oyunun kontrolünü kaybederek mağlubiyetten kaçamadılar.