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Alikulov’un yerine 38. dakikada Amir Hadziahmetovic oyuna dahil olurken, Özbek futbolcu beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor’un karşı karşıya geldiği mücadelede, Rizesporlu futbolcu Husniddin Alikulov, talihsiz bir sakatlık yaşadı. RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısında, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile hava topu mücadelesine giren 25 yaşındaki Alikulov, ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Olay sonrasında oyuna devam edemeyen futbolcu, sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig 'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rize spor arasında oynanan maç ta, Özbek futbolcu Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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