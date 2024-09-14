Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, Özbek futbolcu Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Husniddin Alikulov'un talihsiz kazası
Galatasaray ve Çaykur Rizespor’un karşı karşıya geldiği mücadelede, Rizesporlu futbolcu Husniddin Alikulov, talihsiz bir sakatlık yaşadı. RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısında, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile hava topu mücadelesine giren 25 yaşındaki Alikulov, ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Olay sonrasında oyuna devam edemeyen futbolcu, sahadan çıkmak zorunda kaldı.
Alikulov’un yerine 38. dakikada Amir Hadziahmetovic oyuna dahil olurken, Özbek futbolcu beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.