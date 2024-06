Elden Ring, dünya çapında 25 milyon satışı geçmeyi başardı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte uzun bir yol aldık" deniyor ve "Tutkunuza ve desteğinize müteşekkiriz" ifadeleri yer alıyor.

Hızlı başlangıç

Elden Ring, ilk olarak 2022'nin Şubat ayında piyasaya sürüldüğünde büyük bir hit olmuştu. Sadece iki hafta içinde 12 milyon kopya satmıştı. Yayıncı Bandai Namco ve geliştirici FromSoftware, bu başarıyı "yeni bir seri için fantastik bir başlangıç" olarak tanımlamıştı.

Sürekli artan satışlar

Oyun, piyasaya çıktığı andan itibaren sürekli artan satış rakamlarına ulaştı. Mayıs ayında 13,4 milyona ulaşan satışlar, Ağustos ayında 16,6 milyona kadar çıkmıştı. Bir yılın sonunda Elden Ring toplamda 20 milyon kopya satmıştı bile.

Oyunun "ilk ve tek" genişleme paketi Shadow of the Erdtree'nin duyurulması, oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattı ve satışların ivmelenmesini sağladı. Elden Ring, 25 milyon satış rakamına ulaştı. Shadow of the Erdtree genişleme paketi, 21 Haziran tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için yayınlanacak.

Elden Ring'in bu başarısı, oyunun geniş oyuncu kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiğini ve beğenildiğini gösteriyor. FromSoftware ve Bandai Namco, oyunculara teşekkür ederek bu başarıyı kutladı.