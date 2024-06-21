İp perdeler temizliği öncesinde elektrik süpürgesi kullanılmamalı. Bu adımları takip ederek ip perdelerinizi kolayca temizleyebilirsiniz:

İp perdeleri bağlama

İp perdelerinizi yerlerinde asılıyken bir merdivene ya da sandalyeye çıkarak yukarıdan aşağıya üç yerinden bağlayın. Kullanacağınız ipin boya vermediğinden emin olun. Bağlarken iz yapmaması için çok sıkmayın ama gevşek de bırakmayın. Çözülmeyecek bir düğüm yeterli olur.

Yıkama filesi kullanma

İp perdeleri yıkama filesine koyun. Fileniz yoksa temiz bir yıkama torbası kullanın. Beyaz yastık kılıfları da aynı işlevi görür. Fermuarlı yastık kılıfı tercih edin, düğmeli olanların açılma riski var. Açılırsa perdelerinizin ipleri makine içinde serbest kalabilir, birbirine dolanarak zarar görebilir.

Sadece perdeleri yıkama

Perdelerinizle beraber başka çamaşır yıkamayın.

Makine ayarları

Makinanızı 30 dereceye ayarlayın. Az miktarda deterjan kullanın.

Sıkma programı kullanmama

Kesinlikle sıkma programını çalıştırmayın.

Kuruma işlemi

Yıkama bittikten sonra yıkama filesinden çıkarın. Yerinde kuruması için hemen asın, üç yerden bağladığınız ipleri çözün.

Havalandırma

Eğer mevsim kışsa perdelerinizin nemi ev ortamına dahil olabilir. Rutubete katkıda bulunmaması için perdeleriniz kuruyana kadar evinizi saatte bir 10 dakika havalandırın.