Sony ve geliştirici Infold Games tarafından yayınlanan Ballad of Antara için ilk oynanış videosu, oyun severlere oyunun mekanikleri ve görsel dünyası hakkında fikir sundu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan açık dünya aksiyon RPG oyunu, hem PC hem de PS5 platformlarında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Yayınlanan 14 dakikalık oynanış videosunda, oyunun grafiklerinin oldukça etkileyici olduğu gözleniyor. Unreal Engine 5 motorunun gücünü arkasına alan Ballad of Antara, görsel olarak dikkat çekici bir deneyim vadediyor. Bağımsız bir stüdyo olan Infold Games’in bu düzeyde bir grafik kalitesi sunması da oldukça heyecan verici.

Benzer dinamikler dikkat çekiyor

Dövüş mekanikleri ise çeşitli yorumlara neden oluyor. Özellikle hafif saldırıların biraz yavaş kaldığı eleştirisi öne çıksa da, oyunun Sekiro ve Elden Ring'e benzer dinamikleri dikkat çekiyor. Düşman saldırılarını bloklama, savuşturma ve karşı koyma özelliklerinin yanı sıra, ana karakterin kendine has özel becerileri de oyuncuların ilgisini çekiyor.

RPG mekanikleri geleneksel tarzda ilerliyor, öldürdüğünüz düşmanlardan XP toplayarak karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Ancak, oyunda "soul" mantığı bulunmuyor. Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri de, oyuncuların iki ya da üç ayrı sınıf arasında geçiş yapabilmesi. Her sınıfın kendine özel sağlık çubuğu bulunuyor, bu da oyuna stratejik bir derinlik katıyor.