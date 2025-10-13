Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme, yüksek tüketimli mesken abonelerinin elektrik bedelini devlet sübvansiyonu olmadan, gerçek maliyetleri üzerinden ödemesine yol açacak.

Şu anda 5.000 kWh olan yıllık sınırın 3.000 kWh’ye çekilmesiyle birlikte, hanelerin yaklaşık yüzde 15’inin bu değişiklikten doğrudan etkileneceği öngörülüyor. Devlet desteğinin kesilmesi, yüksek tüketimli abonelerin elektrik faturalarında ortalama yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, uygulamanın geçen yıl gündeme geldiğini ve Şubat 2024 itibarıyla hayata geçtiğini hatırlatarak, “Yıllık 5 bin kWh’nin üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri artık kamunun uyguladığı fiyat sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni sınırla birlikte destek kapsamındaki abone profili daralacak. 2026’dan itibaren daha fazla hane elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak” dedi.

Tarifedeki değişiklik, Şubat 2026 dönemine ait elektrik faturalarına yansıyacak. Yeni sisteme göre, aylık 250 kWh elektrik tüketen bir hanenin ödediği ortalama 662 TL’lik fatura, sübvansiyonun kalkmasıyla birlikte yüzde 124 artarak 1.483 TL’ye çıkacak.

Diğer tüketim seviyelerinde de benzer bir tablo bekleniyor:

• Aylık 973 TL olan bir faturanın tutarı 2.137 TL’ye yükselecek.

• 1.128 TL olan bir başka faturanın ise 2.462 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte devlet desteği tüm aboneler için tamamen kaldırılmayacak. Aşağıdaki gruplar sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek:

• AFAD’a bağlı geçici barınma merkezleri

• Köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri

• Tarımsal sulama abonelikleri

• İbadethaneler ve cemevleri

• Muhtarlık hizmet binaları

• Dernek ve vakıflar

• Şehit aileleri ile muharip/malul gaziler

• Sağlık nedeniyle cihaza bağlı yaşayan tüketiciler

Uzmanlar, yeni tarifeye geçişle birlikte özellikle klima, elektrikli ısıtıcı ve su ısıtıcısı gibi yoğun enerji harcayan cihazları kullanan hanelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Tüketimin 3.000 kWh sınırının üzerine çıkması durumunda, hanelerin yıllık elektrik giderlerinde ciddi artışlar yaşanacak.