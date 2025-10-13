AHMET SEVİM: "KONUT KİRA GELİRLERİNDEN %20 STOPAJ"



Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Maliye Bakanlığı tarafından öne sürülen konut kira gelirlerine yönelik %20 stopaj uygulaması hakkında basın bildirisi yayımladı.



YENİ DÜZENLEME NE ÖNERİLİYOR?

Yeni vergi teklifiyle birlikte, mesken olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri için %20 oranında stopaj kesintisi uygulanması planlanıyor. Düzenleme ile kira gelirlerinde kayıt dışılık azaltılmak isteniyor.



EMEKLİLER VE MEVZUATTAKİ İSTİSNALAR

Teklife göre, tek gelir kaynağı emekli maaşı olan kişiler için mevcut istisna uygulanmaya devam edecek. Mevcut düzenlerde, konut kiraları üzerinden stopaj kesintisi uygulanmazken, yeni düzenlemede banka veya PTT özel hesapları üzerinden yapılan kira ödemeleri üzerinden stopaj kesileceği öneriliyor.



"KİRA GELİRİ STOPAJI DEVLETİN EK GELİR KAYNAĞI OLACAK"

Yeni düzenleme ile devletin kira gelirlerinden önemli oranda vergi geliri beklediği belirtiliyor. Örneğin banka aracılığıyla yatırılan kiraların %20'sinin stopaj olarak kesilmesi ve bunun doğrudan Maliye'ye aktarılması planlanıyor.



DÜZENLEME TASLAĞININ ETKİLERİ

– Kira Geliri Dönemi: Yeni sistem ile kiracılar bankaya yatıracakları kira bedelinin %20'sini vergi olarak kesecek.

– Beyanname Zorunluluğu: Düzenleme ile yıllık kira vergisi beyan işlemleri otomatik vergi sistemine geçebilir.

– Kayıt Dışı Ödemeler: Banka dışı kira ödemeleri vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile karşılanabilir.



Kira gelirlerine %20 stopaj düzenlemesi, ev sahipleri ve kiracılar için mali yükümlülükler doğuracak. Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak, bu tip düzenlemelerin adil ve şeffaf verilendirme hedefiyle yapılmasını, mağduriyet yaratmamasını savunuyoruz.