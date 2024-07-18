Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarını önlemek amacıyla Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS) ve Alkol Ticaret Platformu (ATİP) adlı yeni hizmeti duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan Tebliğ ile EATS'ın uygulama usul ve esasları belirlendi ve sistemin tüm unsurlarıyla aktif hale getirildiği açıklandı.

Adım adım takip edilecek

Yumaklı, sistem sayesinde etil alkol üretim ve ithalatının izleneceğini, ürünlerin yurt içindeki hareketlerinin elektronik ortamda adım adım takip edileceğini vurgulayarak, yasa dışı ticareti engellemenin ve yasal ticareti kayıt altına almanın önemine işaret etti. Sistemin geliştirilme sürecinde kullanılan yazılımın ve veri transfer ekipmanının bakanlık kaynaklarıyla sağlandığını belirten Yumaklı, bu adımın sahte alkol üretimiyle mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Bu cihazlar, ham madde kullanım ve üretim miktarlarını anlık ölçerek elde edilen verileri eş zamanlı Bakanlığımızın veri merkezine gönderiyor. Böylece ülkemizde üretim yapılan tesislerde kullanılan ham madde ve elde edilen nihai alkol üretim miktarları anlık izlenerek kaydediliyor. Alkol ithalat verileri ise Ticaret Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğünün bilişim sistemiyle sağlanan entegrasyon sayesinde EATS'a aktarılıyor. Bakanlık tarafından elektronik ortamda sanal bir etil alkol pazarı oluşturduk. Sistemin en önemli ayaklarından biri olarak e-Devlet üzerinden ATİP adıyla yeni bir hizmet başlattık, böylece tüm etil alkol ticareti aralıksız izlenerek kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli bir avantaj sağlanacak. ATİP'e etil alkol ticareti yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet üzerinden ulaşarak yasal yetkileriyle sınırlı işlem yapabilecek. Oluşturduğumuz bu sanal pazardaki alım satım faaliyetleri Bakanlığımız tarafından aralıksız izlenebilirken ATİP dışında alkol ticareti yapan taraflara lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke içinde etil alkol nakillerinin de beyan zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile entegre edilen yeni sistemin, ürün ve yolcu nakillerinin ülke genelinde izlenerek kayıt altına alınmasını sağlayacağını belirtti. Yumaklı, bu sayede ülke içinde üretilen veya ithal edilen etil alkolün, yükleme noktasından varış noktasına kadar detaylı bir şekilde takip edilebileceğini dile getirerek, halk sağlığını tehdit edecek kaçak ticaretin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileriyle sistemin işleyişine yönelik istişareler ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade eden Yumaklı, kolluk kuvvetleriyle etkin işbirliğinin önemine de değindi. Kolluk kuvvetlerine, yasal olarak etil alkol ticareti yapma yetkisine sahip kişi ve firmaları anlık sorgulama imkanı tanıdıklarını ve riskli görülen faaliyetleri yakından izleyerek yasa dışı ticareti önlemeye çalışacaklarını belirtti.