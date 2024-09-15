Elektronik sigara küresel bir salgına dönüşüyor

Son yıllarda elektronik sigara kullanımı, dünya genelinde ciddi bir salgın halini aldı. Tütün endüstrisi, bu ürünün "sağlığa daha az zararlı" ve "sigarayı bırakmaya yardımcı" olduğu yanlışlarıyla geniş kitlelere pazarlıyor. Ancak uzmanlar, elektronik sigaranın sigara kadar zararlı olduğunu ve kullanıcıların genellikle hem sigara hem de elektronik sigara kullanmaya başladığını belirtiyor.

Tütün endüstrisinin sinsi taktikleri

Tütün endüstrisi, elektronik sigaraları yaygınlaştırmak için "Dumansız Dünya" adlı bir vakıf kurdu. Bu vakıf, çocuk ve gençleri hedef alarak büyük yatırımlar yapıyor. Her yıl yaklaşık 80 milyar dolarlık bütçe ile elektronik sigarayı cazip hale getirmek için çeşitli reklam kampanyaları yürütülüyor. Ancak araştırmalar, elektronik sigaranın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve bağımlılığı teşvik ettiğini gösteriyor.

Çocuk ve gençlere yönelik tehlike

Elektronik sigara, ilk kez 2004'te Çin'de ortaya çıktı ve hızla dünya pazarına yayıldı. Tütün endüstrisi, bu ürünü çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırmak için çeşitli aromalar ekleyerek cazip hale getirdi. Özellikle meyveli ve şekerli aromalar, gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesine neden oluyor.

Sağlık riskleri ve zararları

Elektronik sigaraların buharı, akciğerlere zararlı maddeler gönderiyor ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, elektronik sigaranın zatürre, kanser ve diğer ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, nikotin bağımlılığı, beyin gelişiminde olumsuz etkiler ve yasa dışı madde kullanımına zemin hazırlaması gibi riskler taşıyor.

Küresel elektronik sigara kullanım verileri

Elektronik sigara kullanımı, özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla artıyor. ABD'de lise öğrencilerinin elektronik sigara kullanma oranı, birkaç yıl içinde ciddi şekilde yükseldi. Avrupa'da da benzer bir artış gözlemleniyor. Avustralya gibi bazı ülkelerde, elektronik sigara kullanımı sigara kullanımını geçerek büyük bir sorun haline geldi.

DSÖ'nün acil eylem çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, elektronik sigara kullanımına ilişkin acil eylem çağrısında bulundu. Rapor, gençler arasında elektronik sigara kullanımının hızla yayıldığını ve toplum sağlığına zarar verdiğini vurguluyor. DSÖ, elektronik sigaranın kontrol altına alınması ve yasaklanması için hızlı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'deki durum

Türkiye'de elektronik sigara, tütün ürünü olarak kabul ediliyor ve bu nedenle çeşitli yasaklarla karşı karşıya. 2020 yılında çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektronik sigara ve ilgili ürünlerin ithalatı yasaklandı. Ancak, internet ve kaçak yollarla satışlar devam ediyor. Türkiye'de yapılan araştırmalar, gençler arasında elektronik sigara kullanımının arttığını gösteriyor, ancak veriler sınırlı.

Bu haber, elektronik sigaranın küresel sağlık sorunları üzerindeki etkilerini ve tütün endüstrisinin bu ürünü yaygınlaştırma stratejilerini detaylı bir şekilde ele almaktadır.