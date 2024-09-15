Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti, birçok kesimde yankı bulmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra bir çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in acısı henüz tazeyken, İzmirli servis şoförleri sessiz kalmayarak bir araya geldi. Düzenledikleri konvoyla, hem Narin Güran'ın anısını yaşatmak hem de gelecekte benzer acıların yaşanmaması için dikkat çekmek istediler.

Servis şoförleri: Bebekler ölmesin!

İzmir’de bir araya gelen servis şoförleri, yalnızca Narin Güran için değil, Tekirdağ’da tecavüze uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek için de konvoy düzenledi. Korna çalarak seslerini duyuran şoförler, "Bebekler ölmesin, Narin’ler ölmesin" diyerek bu vahşi olayların son bulmasını istedi. Şoförlerin, "Bugün onların başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir" sözleri yürekleri dağladı.