Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kopenhag'dan 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcuyla 5 yıllık anlaşma sağladı.

Elias Jelert kimdir?

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i transfer etti. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Danimarka Süper Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Kopenhag altyapısında yetişen Jelert, genç yaşına rağmen çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Sağ bek pozisyonunun yanı sıra sol bek ve orta saha mevkilerinde de görev alabilen Jelert, Galatasaray'ın kadro derinliğine önemli katkı sağlayacak.

Transfer detayları

Galatasaray, Jelert için Kopenhag'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Bu rakam, bonuslarla birlikte belirlenmiş bir miktarı içeriyor. Genç oyuncu, Danimarka U21 Milli Takımı'nda da forma giyerek uluslararası deneyime sahip oldu​.

Yeni transferin Galatasaray'daki ilk günü

Elias Jelert, Galatasaray'ın Avusturya'nın Irdning bölgesinde kamp yaptığı otele özel bir araçla geldi. Kulübün Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Jelert'i otelin girişinde karşılarken, Başkan Dursun Özbek ve teknik ekip de otelde hazır bulundu. Yeni transfer, sarı-kırmızılı taraftarlarla da buluşarak forma imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Jelert, Galatasaray'a transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve bir an önce takımla çalışmalara başlamak için sabırsızlandığını ifade etti​.