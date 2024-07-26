Tokat'ta Hac Dağı'nda çıkan örtü yangını, çevredeki vatandaşların ihbarı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının sebebi ve müdahale

Tokat'ın Hac Dağı'nda dün gece 23.00 civarında başlayan örtü yangını, Alipaşa ve Cemalettin mahalleleri arasında yer alan otluk ve çalılık alanda hızla yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü. Olay yerine hızla ulaşan Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yangının zararları ve soğutma çalışmaları

Yangın, toplamda 15 dönümlük bir alanda etkili oldu ve örtüde ciddi hasara yol açtı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı​.

Yangınlara karşı dikkat ve tedbirler

Bu tür olaylar, yaz aylarının getirdiği yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle artış gösteren yangın riskini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbirli davranmaları konusunda uyarıyor.

Tokat'taki örtü yangını, hızlı ve etkili müdahale sayesinde daha büyük bir felakete dönüşmeden önlendi. Bu tür olaylar, toplumsal duyarlılığın ve hızlı müdahale ekiplerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.