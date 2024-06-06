İstanbul'da Kuruçeşme'de yer alan Mandarin Otel'de düzenlenen Elle Style Awards tam bir yıldız yağmuruna dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - Ödül Gecesinde birbirinden ünlü isimler şıklık yarışına girdi.Gecede Ünlü isimler kırmızı halıda röportaj yaptılar.
Ödül Gecesinde Aybüke Pusat, Arzum Onan,Haluk Levent, Zeynep Bastık, Norm Ender, Atiye ,Sıla Türkoğlu , Ayça Ayşin Turan, Mert Demir, Burak Hakkı, Gökhan Keser , Buce Kahraman, Hande Yener, Edis gibi ünlü isimler vardı.Ünlüler Gece sonunda kendileri ile resim çekilmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.
Kaynak: igf