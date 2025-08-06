

Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerinin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla özel bir eğitim programı düzenledi. Kamu ve özel sektörde birçok dijital dönüşüm projesi yürüten Arı Bilgi, bu kez odağını turizm sektörüne yöneltti.

Yapay zeka destekli dijital pazarlama eğitimi verildi

“Yapay Zekâ Destekli Dijital Pazarlama Teknolojileri” başlığı altında düzenlenen 9 saatlik eğitime yaklaşık 50 TÜRSAB üyesi seyahat acentesi temsilcisi katıldı. Katılımcılar, içerik üretimi, reklam kurguları, hedefleme sistemleri ve kampanya yönetimi gibi dijital pazarlamanın güncel araçlarını uygulamalı olarak deneyimledi. Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra sahada kullanılan yöntemler ve örnek uygulamalar da paylaşıldı.

Seyahat sektörü teknolojiyle yeni boyut kazandı

Son yıllarda seyahat deneyimi, teknolojiyle birlikte önemli değişiklikler yaşadı. Kullanıcılarla sohbet ederek rota oluşturan platformlar, dijital karakterlerle sosyal medya etkileşimi artıran tatil siteleri, mobil uygulamalar üzerinden anlık rezervasyon yapan otel zincirleri sektörde yeni standartları belirliyor. Yapay zekâ; rezervasyon sürecinin yanı sıra müşteri iletişimi ve talep yönetiminde de önemli bir araç haline geldi.

Dijital dönüşüm seyahat acentelerine rekabet avantajı sağlıyor

Arı Bilgi’nin sunduğu eğitim programı, TÜRSAB üyesi acentelerin dijital dönüşümün aktif oyuncusu olmasını hedefledi. OECD ve sektör raporları, yapay zekâ destekli içerik üretimi ve hedefleme çözümlerinin dijital kampanyalarda başarıyı yüzde 30’a kadar artırdığını gösterdi. Eğitimde paylaşılan vaka analizleri ve uygulamalar, sistemin acentelere sağladığı kazanımları ortaya koydu.

Sertifika töreni ve sektörün dijital geleceği

Program sonunda katılımcılara Arı Bilgi tarafından sertifikaları takdim edildi. TÜRSAB Avrupa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Erdal Yüca’nın katıldığı törende dijital yetkinliğin sektörün geleceğinde belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Arı Bilgi’den dijitalleşme vizyonu

Arı Bilgi, dijitalleşmenin sadece büyük kurumların değil, tüm paydaşların erişebileceği bir yetkinlik olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda sektörlere özel eğitimler ve teknoloji çözümleri sunarak daha fazla kurumun dijital dönüşüm yolculuğuna destek vermeyi amaçlıyor.