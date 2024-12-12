Elon Musk, 12 Aralık 2024 itibarıyla tarihe geçerek 400 milyar dolarlık serveti aşan ilk kişi oldu. SpaceX'in 350 milyar dolarlık değerlemesi ve Tesla hisselerindeki rekor artışla Musk'ın serveti sadece bir günde 62.8 milyar dolar yükseldi.

SpaceX ve Tesla'nın güçlü performansı

Elon Musk’ın servetindeki dev artış, uzay teknolojileri firması SpaceX’in 350 milyar dolarlık değerlemesi ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisselerindeki rekor yükseliş sayesinde gerçekleşti. SpaceX, 1.25 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı ve şirketin piyasa değeri 350 milyar dolara ulaşarak önemli bir yükseliş kaydetti. Tesla ise yüzde 5.9’luk artışla hisse başına 424.77 dolara ulaştı ve şirketin değeri 1.3 trilyon doları geçti.

Musk'ın serveti hızla artıyor

Elon Musk'ın serveti, SpaceX ve Tesla’daki hisse artışlarıyla bir günde 62.8 milyar dolar arttı ve 447 milyar dolara ulaştı. Bu, onu 400 milyar doları aşan ilk insan yaparak tarihe geçirdi. Bu servetin büyük kısmı, Musk’ın SpaceX ve Tesla’daki hisselerinden oluşuyor. Tesla’daki hissesi ise yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en zengin insanları

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Elon Musk şu anda dünyanın en zengin insanı olarak liderliğini pekiştirdi. Onu 249 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos takip ediyor. Mark Zuckerberg ise 224 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor.