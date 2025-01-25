ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk, Almanya'da aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi'nin seçim toplantısına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, partiye destek vererek, "Almanya'nın umudu AfD" dedi ve Almanya'nın harika bir geleceği için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Almanya'yı yeniden büyük yapıyoruz"

AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ise Musk'a teşekkür ederek, "Amerikalılar ve Cumhuriyetçiler ülkelerini yeniden büyütüyor, biz de Almanya'da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz," diyerek Trump’ın "Make America Great Again" sloganına atıfta bulundu.

Son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasilerle bağlantılarıyla gündeme gelen Musk, daha önce de AfD'nin eş başkanı Alice Weidel ile X platformunda canlı yayın yapmıştı. Avrupa liderleri, Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk'ı aşırı sağcı partilere olan desteği nedeniyle eleştirdi. Scholz, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor," ifadelerini kullandı.