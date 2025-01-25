Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Konyaspor'u mağlup ettikleri Süper Lig 21. hafta maçının ardından veda gibi açıklamalarda bulundu. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, 429 maçta görev aldığını belirterek, "Yavaş yavaş sona geldiğimizi anlatıyor," dedi. Muslera, Galatasaray'da kazandığı başarılar ve elde ettiği mutluluğa da değindi, taraftarlara teşekkür etti.

"Her anın keyfini çıkardım"

Muslera, "Gerçekten sözler yetersiz. Bu büyük kulübe geldiğimde çok şey kazandık, adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Her anın keyfini çıkardım," diye ekledi. Takım kaptanı, takımın Avrupa'da bir üst tura yükseldiği ve ligde 9 puan fark açtığına da vurgu yaptı.