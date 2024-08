Elon Musk, Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzleri üzerindeki iddialı hedeflerini açıkladı. Musk, önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca Neuralink beyin çipinin insanlara yerleştirilmesini umduğunu belirtti. Bu açıklama, şirketin beyin-bilgisayar arayüzlerinin yeteneklerini sergileyen yeni bir videonun paylaşılmasının ardından geldi. Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi, beş yıl içinde on binlerce kişi ve on yıl içinde milyonlarca kişi Neuralink teknolojisinden faydalanacak" dedi.

Milyonlarca beyin çipi hedefi

Elon Musk, önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca Neuralink beyin çipini insanların beyinlerine yerleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Neuralink CEO’su Musk’ın açıklamaları, şirketin beyin-bilgisayar arayüzünün yeni yeteneklerini sergileyen bir videonun paylaşılmasının ardından geldi. Musk, Neuralink’in blog yazısına cevaben X'te "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink’e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yetkinlikler ve insan deneyleri

Neuralink tarafından yayınlanan videoya göre, beyin çipleri takılan ikinci hastanın, cihazı kullanarak nişancı oyunları oynayabildiği ve üç boyutlu nesneler tasarlayabildiği görüldü. Bu kişi, beyin-bilgisayar arayüzü sayesinde daha önce mümkün olmayan bir şekilde Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj tasarlayıp yazdırabildi. Ayrıca, genellikle iki ayrı kumanda kolu gerektiren video oyunlarını da oynayabildi.

Gelecek planları ve potansiyel uygulamalar

Musk, Neuralink'in gelecekte müziği doğrudan beyne aktarma ve görme yeteneğini geliştirme gibi potansiyel uygulamaları olduğunu belirtti. Ancak, bazı nörobilimciler bu tür yeteneklerin onlarca yıl ötede olduğunu ve bilgisayar korsanlığı gibi riskler taşıdığını öne sürüyor. Neuralink, insan deneylerinde kullanılan beyin implantlarına gelişmiş işlevler eklemeyi ve el yazısını tanıyabilen yeni algoritmalar geliştirmeyi planladığını açıkladı.