Tesla CEO’su Elon Musk, 12 Eylül 2025’te şirkette 2,57 milyon hisse alarak yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Hisse alımı sonrası Tesla hisseleri bugün yüzde 6’nın üzerinde değer kazandı.

2,57 milyon Tesla hissesi aldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk’ın aldığı 2,57 milyon Tesla hissesi, toplamda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde. Musk, Tesla hisselerinde açık piyasada yaptığı son büyük alımı Şubat 2020’de gerçekleştirmişti.

Hisse alımı sonrası Tesla hisseleri yüzde 6’nın üzerinde değer kazanırken, yılbaşından bu yana hisse fiyatları yüzde 4’ün üzerinde yükseldi. Analistler, Musk’ın bu alımını Tesla’nın geleceğine olan güveninin göstergesi olarak yorumladı.

Musk’ın hisse alımı, Tesla Yönetim Kurulu’nun eylül ayı başında Musk’a, performans hedeflerini gerçekleştirmesi şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmasının ardından geldi. Bu adım, yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.