Bursa’nın Yenişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı Mehmet Kaya (75) yaşamını yitirdi. Eşi Kadriye Kaya ile kamyonet sürücüsü O.Y. ise yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozdere yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Kaya idaresindeki otomobil, Yenişehir’den Kozdere yoluna çıkış yaparken, karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki 16 ZC 804 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki otluk alana savruldu. Otomobil takla atarak yan durdu ve demir yığını haline geldi.

Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yanındaki eşi Kadriye Kaya ile kamyonet sürücüsü O.Y., ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eski Belediye Başkanı Mehmet Kaya Kimdir?

Mehmet Kaya, 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yaptı. 3 çocuk babası olan Kaya’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.