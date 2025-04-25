Elon Musk’tan kripto para yatırımcılarına çarpıcı uyarı: Sosyal medyada kurulan sahte ilişkiler, milyarlarca dolarlık dolandırıcılığın parçası olabilir.

Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla kripto para dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Milyarlarca dolarlık kayıplara neden olan yöntemler neler?

Teknoloji dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Elon Musk, yine sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşım ile gündemde. Özellikle kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir konuda önemli bir uyarıda bulunan Musk, eğlenceli bir meme ile ciddi bir tehlikeye dikkat çekti.

Musk, Yunan mitolojisinden Poseidon karakterinin yer aldığı bir görsel eşliğinde, "Eski bir atasözü vardır, eğer ateşli bir kız sana kripto para hakkında mesaj atarsa, onu engelle" ifadesini kullandı. Mizahi tonu yüksek olsa da, paylaşımın alt metni oldukça ciddi: Kripto para dolandırıcılığı hız kesmeden büyüyor.

Söz konusu paylaşım kısa sürede 10,7 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi ve büyük yankı uyandırdı.

Kripto para dolandırıcılığı: Kayıplar milyar doları aşıyor

Kripto para piyasası büyüdükçe, dolandırıcılar da farklı yöntemlerle kullanıcıları hedef almaya devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) verilerine göre, yalnızca 2023 yılı içinde kripto yatırım dolandırıcılığı nedeniyle kullanıcılar 3,9 milyar dolar kaybetti. Bu kayıplar, dolandırıcıların ne kadar organize çalıştığını ve yöntemlerinin ne kadar ikna edici olabildiğini gösteriyor.

Dolandırıcıların en yaygın taktikleri neler?

Musk'ın da paylaşımında vurguladığı gibi, kripto dolandırıcılarının en sık kullandığı yöntemlerin başında sahte sosyal medya profilleri geliyor. Özellikle çekici kadın profilleri üzerinden kurbanlarla iletişime geçen dolandırıcılar, güven ortamı oluşturarak yatırım yapmaları yönünde ikna süreci başlatıyor. Bu yöntemlerle birlikte dolandırıcılar şu araçları da sıklıkla kullanıyor: Gerçek dışı yüksek kazanç vaatleri "Garantili yatırım" söylemleri Sahte referanslar ve profesyonel görünümlü internet siteleri Ünlü isimlerin sahte onayları veya görselleri

Uzmanlar uyarıyor

Bilinmeyen Hesaplarla Yatırım Konuşmayın Kripto para alanındaki uzmanlar, yatırımcıların özellikle sosyal medya üzerinden tanımadıkları kişilerle kişisel bilgilerini paylaşmaması ve yatırım önerilerine karşı temkinli olması gerektiğini belirtiyor. "Kolay kazanç" vaadiyle gelen her öneri, potansiyel bir tuzak olabilir.

Güvende kalmak için ne yapmalı?

Tanımadığınız kişilerle yatırım konuşması yapmayın Yatırım yapmadan önce araştırma yapın Resmî kurumların açıklamalarını dikkate alın Cüzdan bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.