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İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerine ve suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadele, vatandaşlarımızın desteğiyle kesintisiz sürecektir" denildi.

Çok sayıda mermi ve fişek,

Toplam 437 adet tabanca (tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar),

Operasyonlar sırasında iki ayrı suç örgütü deşifre edilerek çökertildi ve örgüt bağlantılı 10 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında şunlar yer aldı:

Operasyonlar kapsamında 293 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu kapsamda 245 şüpheli gözaltına alındı, 137’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 473 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen geniş çaplı narkotik operasyonlarında rekor düzeyde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Asayiş, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin katılımıyla toplam 2.838 personelle yürütülen operasyonlar dört gün boyunca aralıksız sürdü.

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