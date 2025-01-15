Ünlü milyarder Elon Musk, X'i Mart 2022’de satın almasına rağmen, yasal olarak 10 gün içinde bildirmesi gereken işlemi geciktirdiği gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından mahkemeye verildi. SEC, Musk’ın Mart 2022’deki hisse alımını 24 Mart’a kadar bildirmesi gerektiğini, ancak bu bildirimi yalnızca 4 ve 5 Nisan’da yaparak 11 gün geciktirdiğini belirtti.

150 milyon dolarlık zarar iddiası

SEC, Musk’ın geç bildirim nedeniyle yatırımcılara 150 milyon dolara kadar zarar verdiğini öne sürüyor. Ayrıca, 25 Mart ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Twitter hisselerini satan yatırımcıların zarar gördüğü ifade ediliyor. SEC, bu durumu haksız kazanç olarak nitelendirerek, Musk’tan yalnızca kazandığı parayı geri istemekle kalmayıp, aynı zamanda bir sivil ceza ve diğer cezai işlemler talep ediyor.

Musk’a karşı açılan bu davanın geleceği belirsizliğini koruyor. Trump yönetiminin yakın zamanda görevi devralarak, SEC’e yeni bir başkan ataması bekleniyor. Bu değişikliklerin, dava sürecini nasıl etkileyeceği ise henüz netleşmiş değil.