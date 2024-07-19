ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un faaliyetlerinde yaşanan arızalar, dünya genelindeki havalimanları, hastaneler ve hastaneler dahil pek çok hizmet için büyük işlemlere yol açtı. Yaşanan krizle ilgili olarak X platformunun sahibi Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Microsoft ile dalga geçti.

Microsoft'ta büyük arıza

Microsoft'un Crowdstrike Güncellemesi nedeniyle yaşanan sistem arızası, dünya çapında geniş kapsamlı hizmet kesintilerine neden oldu. Özellikle havalimanları, hastaneler ve hastaneler gibi kritik sektörlerde büyük aksaklar yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada, "Yaşanan aksaklığın siber saldırıdan kaynaklanmadığı, kesintinin Crowdstrike'ı kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildiği" denildi.

Elon Musk'ın tepkisi

Elon Musk, Microsoft'ta yaşanan krizlerle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımlar yaparak durumu ele aldı. Musk, bir emoji sırasında "Diğer her şey çalışmıyor ama bu uygulama hala çalışıyor" uygulamasını kullanarak Microsoft ile dalga geçti. Ayrıca, 2021 tarihli "Macrohard >> Microsoft"un içerdiği gönderisini yeniden paylaşarak "..." işaretini de sözlerine ekledi.

Musk'ın Paylaşımlarının Etkisi

Musk'ın paylaşımları, sosyal medya kişiler arasında geniş yankı uyandırdı ve pek çok kişi tarafından paylaşıldı. Musk'ın eleştirileri, Microsoft'un yaşadığı teknik düzeyde ciddiyetini ve geniş kapsamlı olanları bir kez daha gözlere serdi.