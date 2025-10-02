Tesla CEO’su Elon Musk, serveti 500 milyar doları bulan ilk kişi oldu. Tesla, SpaceX ve xAI girişimleri Musk'ın servetinin artmasında etkili oldu.

Elon Musk'ın servetinde büyük artış

Tesla CEO’su Elon Musk, Forbes’un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre, serveti 500 milyar doları bulan ilk kişi olarak tarihe geçti. Musk, 22.30 itibarıyla 500 milyar dolarlık servete ulaşarak önemli bir dönüm noktasına imza attı. Ancak işlem günü sonunda serveti 499,1 milyar dolara gerileyerek hafif bir düşüş gösterdi.

Musk'ın gözdeleri Tesla, SpaceX ve xAI

Musk'ın servetindeki artışta, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisselerindeki toparlanma, yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX’in değer kazanması büyük rol oynadı. Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 14 değer kazanarak Musk’ın servetinin yükselmesine katkı sağladı.

Musk milyarderler listesinde zirvede

Forbes’un Milyarderler Listesi'nde Elon Musk, servetiyle birinci sırada yer alırken, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Musk’ın serveti, özellikle Tesla ve uzay alanındaki yatırımları sayesinde hızlı bir şekilde büyüdü.

Elon Musk’ın serveti, Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşmıştı. 2021 yılında ise yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etti. Musk’ın bu hızlı yükselişi, teknolojik yatırımları ve girişimci ruhuyla dikkat çekiyor.