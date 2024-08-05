Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ünlü Türk atıcı Yusuf Dikeç'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak" dedi ve İstanbul'u ziyaret etmek için sabırsızlandığını belirtti.

Dünyaca ünlü teknoloji lideri Elon Musk, sosyal medya platformunda Türk milli atıcı Yusuf Dikeç'in robot teknolojisi ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Musk, robotların her zaman hedefi tam ortadan vuracağını ifade ederek, bu teknolojinin ne kadar gelişmiş olduğunu vurguladı. Bu açıklama, robotik teknolojilerdeki ilerlemenin insan yeteneklerini aşabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İstanbul'u ziyaret etme arzusu

Musk, yanıtında İstanbul'u ziyaret etmek için can attığını da dile getirdi. "İstanbul'u ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum, dünyanın en büyük ve en güzel şehirlerinden biri" diye ekledi. Bu açıklama, Elon Musk'ın Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.