



Gelinlikte elti krizi

Düğünler, çiftlerin hayatındaki en özel anları paylaşırken, bazen tatsız olaylara da sahne olabiliyor. Bu defa, bir elti düğüne gelinlikle geldi ve etkinliğin odak noktası oldu.

Sosyal medyada büyük yankı

Gelin, düğününe gelinlik giyerek gelen eltisini sosyal medyada paylaşarak, “Asıl kumar Kıbrıs'ta oynanmaz. Asıl kumar kıskançlığından düğününde gelinliğini giyip gelen 'elti' ile oynanır.” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.