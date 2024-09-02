Okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi kapsamında çaldı. Eğitim ortamı, öğretmenler ve arkadaşlarla tanışma sürecini desteklemek amacıyla düzenlenen uyum haftası programı, öğrenci ve veliler için özel etkinlikler içeriyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Öğrenci ile veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programı kapsamında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Zehra Semahat Erişen İlkokulu`nda minikler öğretmenleriyle buluştu.

Bu süreçte veliler, çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamını tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca velilere "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" başlıklı bir sunum yapılacak ve okullarda çeşitli tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

Ortaokul öğrencileri için 9 Eylül'de

Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum süreci rehberlik çalışmaları ile desteklenecek.

Aileler için "Ortaokul 5. Sınıfa Uyum Rehberi" sunumu yapılacak ve okulla tanışma etkinlikleri düzenlenecek. İkinci gün ise öğrencilere yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirilecek.

Okul yönetimleri, etkinliklerin saatlerini belirleyerek ailelerin bu etkinliklere çocuklarıyla katılımını teşvik ediyor. Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi açısından tüm ailelerin bu sürece aktif katılım göstermesi öneriliyor.