Elversberg ile Fortuna Düsseldorf, 19 Nisan 2025'te Almanya Bundesliga 2'de karşılaşacak. Maç 14:00'te başlayacak, Bein Connect ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.
Elversberg Fortuna Düsseldorf Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Almanya Bundesliga 2'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Elversberg ile Fortuna Düsseldorf, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.
Elversberg-Fortuna Düsseldorf karşılaşması saat 14:00'te başlayacak. Maç Bein Sports beIN Connect ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Elversberg-Fortuna Düsseldorf maçı yayın bilgileri
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Bein Sports beIN Connect:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.
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Tivibu Spor 2:
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Tivibu 79. kanal üzerinden yayın yapılacak.
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Elversberg-Fortuna Düsseldorf maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 14:00
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Stadyum: Kaiserlinde Stadyumu (Elversberg)
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Yayın: Bein Connect, Tivibu Spor 2 (şifreli)