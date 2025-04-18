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Göztepe vs Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe vs Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Elversberg-Fortuna Düsseldorf karşılaşması saat 14:00'te başlayacak. Maç Bein Sports beIN Connect ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya Bundesliga 2'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Elversberg ile Fortuna Düsseldorf, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Elversberg ile Fortuna Düsseldorf, 19 Nisan 2025'te Almanya Bundesliga 2'de karşılaşacak. Maç 14:00'te başlayacak, Bein Connect ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

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