Karşıyaka Belediyesi, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 10-11 Mayıs tarihlerinde Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenecek Dönüşüm Ideathonu’na ev sahipliği yapacak. Gençlerin sürdürülebilirlik temalı projeleriyle yarışacağı organizasyona başvurular 27 Nisan’a kadar alınacak.

Gençler, sürdürülebilir gelecek için yenilikçi fikirler geliştirecek

Karşıyaka Belediyesi’nin sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan Dönüşüm Ideathonu, bu yıl da gençleri bir araya getirecek. Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi, Optimum Kulüp ve İzmir Bakırçay Üniversitesi EMT iş birliğiyle düzenlenen yarışma, üniversite öğrencilerine açık olacak ve 32 saat sürecek. Katılımcılar, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi projeler geliştirecek.

Takım katılımı ve başvuru detayları

Yarışmaya aktif lisans ve ön lisans öğrencileri katılabilecek. Her takım 2 ila 5 kişiden oluşacak ve katılımcılar, fikirlerini geliştirmek için mentorlar ve uzmanlardan destek alacak. Dereceye giren takımlar, ödül havuzundan pay alacak ve sürpriz hediyeler kazanacak. Başvurular 27 Nisan’a kadar www.donusumideathonu.com adresinden yapılabilecek.

Başkan Ünsal: “Gençlerimiz geleceği şekillendirecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Dönüşüm Ideathonu ile gençlerimizin enerjisine ve fikirlerine destek oluyoruz. Geleceği birlikte inşa etmek için onları bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. Başkan Ünsal, "Gençlerimizin geliştirdiği projeler, toplumsal dönüşüme katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.